Паства владики Павла з Києво-Печерської лаври напала на журналіста за питання про війну

Нападник побив репортера ціпком

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На знімальну групу агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" напали під час зйомки репортажу в Києво-Печерській лаврі, повідомляє агенція.

Журналісти зустріли настоятеля Лаври митрополита Російської православної церкви в Україні Павла і поставили йому питання про російське вторгнення та вбивства мирних українців. Митрополит відмовився відповідати на запитання.

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У цей час неподалік невідомий чоловік передавав гроші іншій людині. Чоловік, якому передали гроші, через кілька хвилин після спілкування журналістів із митрополитом напав на репортера Дмитра Реплянчука і завдав йому ударів ціпком, який у ході нападу зламався.

Декілька чоловіків, які спостерігали за інцидентом, продовжили загрожувати та переслідували журналістів. Знімальна група залишила територію Лаври та викликала поліцію. Журналіст відбувся забоєм на нозі.

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