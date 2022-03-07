Паства владики Павла з Києво-Печерської лаври напала на журналіста за питання про війну

На знімальну групу агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" напали під час зйомки репортажу в Києво-Печерській лаврі, повідомляє агенція.
Журналісти зустріли настоятеля Лаври митрополита Російської православної церкви в Україні Павла і поставили йому питання про російське вторгнення та вбивства мирних українців. Митрополит відмовився відповідати на запитання.
У цей час неподалік невідомий чоловік передавав гроші іншій людині. Чоловік, якому передали гроші, через кілька хвилин після спілкування журналістів із митрополитом напав на репортера Дмитра Реплянчука і завдав йому ударів ціпком, який у ході нападу зламався.
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Декілька чоловіків, які спостерігали за інцидентом, продовжили загрожувати та переслідували журналістів. Знімальна група залишила територію Лаври та викликала поліцію. Журналіст відбувся забоєм на нозі.
Війна в Україні
- Росія зараз атакує в основному з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.
- Міністр оборони Олексій Рєзніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.
- Тим часом за даними британської розвідки Росія не досягла поставленої мети та "мінімально" просунулась територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезні втрати : лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.
- Тільки за минулу ніч ЗСУ знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном, а також "віджали" багато боєприпасів та техніки.