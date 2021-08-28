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Патріотичний забіг і День пам'яті захисників України – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 28 і 29 серпня

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
28 серпня, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші події, які заплановані в Україні на цих вихідних
29 серпня відзначається День пам'яті захисників України. Фото Офіс президента
29 серпня відзначається День пам'яті захисників України. Фото Офіс президента

У суботу в Україні День захисту прав української громади Криму. Хоч дата ця неофіційна, але в цей день відбуваються численні заходи на підтримку кримців. А в неділю – День пам'яті захисників України, який президент України Володимир Зеленський встановив в 2019 році.

Субота, 28 серпня

  • 10.00 – щорічний Всеукраїнський патріотичний забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України". Бігтимуть від Майдану Незалежності (старт навпроти стели) до НСК "Олімпійський" з поверненням на Майдан. У цей час будуть перекриті центральні вулиці міста, попереджає поліція.
  • 11.30 – заходи з нагоди Дня захисту прав української громади Криму. Учасники заходів вшанують пам'ять глави Крайового українського ради в Криму в 1919-1920 роках і загиблих в 2014-2020 роках кримчан – захисників України.
  • 14.00 – в парку Т.Шевченка розпочнеться акція "Українці Криму: коло солідарності" (збір біля пам'ятника Тарасу Шевченку).
  • 12.00 – біля Офісу президента України, напередодні зустрічі президентів України і США, почнеться акція "Життя заручників Кремля – не іграшки". Колишні політв'язні разом з рідними і правозахисниками вимагатимуть активних дій від влади зі звільнення українських політв'язнів і заручників Кремля.
  • 17.00 – на Контрактовій площі розпочнеться open-air гранд-концерт легендарних національних колективів України: ансамблю танцю України ім. П.Вірського і капели бандуристів України імені Г. І. Майбороди. Вхід на концерт – вільний для всіх бажаючих.
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28-29 серпня в Тарутине (Одеська область) відбудеться XV Міжнародний фестиваль-виставка "Бессарабський ярмарок". Під час ярмарку планується встановити рекорд України "Найдовший стіл, сервірований бессарабськими стравами".

Неділя, 29 серпня

  • 10.00 – на острові Жуків почнеться XX щорічний відкритий чемпіонат зі спортивної риболовлі поплавцевою вудкою з берега серед людей з інвалідністю, які пересуваються на колісних кріслах "Острів Надії".
  • В Одесі о 10.00 розпочнеться меморіальний захід з проведенням мітингу, поминальної панахиди за загиблими в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, церемонія покладання вінків і квітів за участю роти почесної варти, салютом та військовим оркестром. Захід пройде в сквері Героїв Небесної Сотні.

З нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 29 серпня по всій Україні пройдуть численні заходи на честь воїнів. Зокрема урочисті заходи пройдуть в районі проведення ООС, в Лисичанську:

  • 9.30 – розпочнеться покладання квітів до меморіальної дошки воїнам, загиблим при звільненні Лисичанська;
  • 10.00 – урочистий мітинг біля пам'ятника добровольцям АТО "Слава Героям добровольцям";
  • 10.30 – автопробіг і покладання квітів до пам'ятного знаку загиблим військовослужбовцям.

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