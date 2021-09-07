Павлова ніхто не вбивав. Поліція назвала головну версію смерті мера Кривого Рогу

Судмедекспертиза і слідчий експеримент підтвердили, що постріл був зроблений з близької відстані

Костянтина Павлова знайшли мертвим на веранді будинку. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція дійшла висновку, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов застрелився, але не виключає, що його могли довести до цього. Імовірність вбивства повністю виключена. Про це заявили на брифінгу представники Головного управління поліції у Дніпропетровській області.

Правоохоронці зазначили, що на записах камер відеоспостереження в будинку загиблого не було виявлено інших людей, а судмедекспертиза і слідчий експеримент підтвердили, що постріл був зроблений з близької відстані.

"Експертизою було встановлено, що в крові Павлова алкоголю або наркотичних речовин виявлено не було... Головним слідчим управлінням на підставі експертиз, свідчень свідків і слідчого експерименту спростована версія умисного вбивства Павлова або інсценування. На сьогоднішній день розглядається основна версія – самогубство з мотивами, які можуть бути пов'язані з особистим життям Павлова і його перебуванням на посаді мера", – сказав заступник голови поліції Дніпропетровської області Микола Батюк.

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Слідство також не виключає версію, що Павлова могли довести до самогубства.

Що відомо про Костянтина Павлова?

Народився у Кривому Розі у 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр. 19 серпня Павлова поховали.

Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.