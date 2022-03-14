Пенсіонерка з гранатометом послала Путіна за російським кораблем (відео)

Жінки України готові до бою з російським агресором

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В одному з селищ Вінницької області пенсіонерка, яка допомагає українським військовим, записала відеозвернення з гранатометом, в якому послала нах*й президента Росії Володимира Путіна.

"Жінки України готові до бою. Маленька мушка, яка піде на російські війська. Ми посилаємо російський корабель нах*й і посилаємо Путіна і його військо", – заявила жінка в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Зазначимо, що на Вінниччині власник ставків Микола Монастирський разом із жителями навколишніх сіл роблять м’ясні та рибні консерви, а також каші для воїнів Збройних Сил України та людей, які зараз у гарячих точках. 10 тисяч банок вже відправили у Київ, Харків та Суми.

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Україна і РФ проведуть нові переговори

Вранці 14 березня запланований новий раунд переговорів делегацій України та Росії щодо припинення бойових дій.

Радник глави Офісу українського президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що робочі групи, створені в рамках переговорного процесу, функціонують постійно.

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Також на Банковій очікують від переговорів більшого прогресу, ніж раніше, чому сприяють перемоги нашої армії на полі бою.