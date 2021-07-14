Русский
$ 27,32
32,37
  1. Новини України

Перед відставкою Аваков нагородив майже 100 співробітників МВС

14 липня 2021 21:00

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Міністр привітав з нагородами і подякував усій великій команді працівників системи МВС за службу

Аваков нагородив співробітників МВС. Фото пресслужба МВС

Аваков нагородив співробітників МВС. Фото пресслужба МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, наступного дня після подачі заяви про відставку, нагородив 84 працівники структур МВС орденами, медалями, відомчими відзнаками, а також правоохоронцям присвоєно почесні звання.

Реклама

Нагородження провели на виконання указу президента, повідомляє прес-служба МВС.

В урочистій події взяли участь керівники структур відомства, також вручили нагороду загиблого нацгвардійця, присуджену посмертно, його синові. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

"Шановні друзі, офіцери, сержанти, службовці, від імені держави Україна маю честь вручити державні нагороди вам, кращим з кращих. Спасибі, що кожен день виконуєте свої обов'язки так, щоб кожен українець відчував себе в спокої і захищеним, щоб в країні дотримувалися Закону. Сподіваюся, вам є чим пишатися, тому що сьогодні тут зібралися кращі з кращих. А у нас в Міністерстві внутрішніх справ працює близько 350 000 офіцерів і службовців. Пишаюся нашим колективом, пишаюся нашим професіоналізмом! Бажаю надалі успіху" , – сказав Арсен Аваков.

Не пропусти!
В тренді
Комітет Ради рекомендував парламенту вирішити долю Авакова
Депутати не проти відставки голови МВС

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про можливиго новиго очільника МВС.

Стало відомо, що Рада візьметься за відставку Авакова і призначення його наступника 16 липня.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Головний народний синоптик Леонід Горбань про погоду на другу половину літа, осінь, зиму і на роки вперед
Головний народний синоптик Леонід Горбань про погоду на другу половину літа, осінь, зиму і на роки впередУкраїна
ФОПи накопичуватимуть пенсії після запуску нової системи
ФОПи накопичуватимуть пенсії після запуску нової системиЕкономіка
Спочатку +40, а потім удар стихії: народний синоптик про погоду до кінця липня
Спочатку +40, а потім удар стихії: народний синоптик про погоду до кінця липняУкраїна
Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги Мендель
Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги МендельВлада
"Росія була пограбована". Путін назвав Україну "дітищем СРСР"Влада
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти