Передумали? В Україні назвали нову дату початку бустерної вакцинації

Влада сподівається, що темпи вакцинації збільшаться

Бустерна вакцина буде доступною в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Бустерна вакцина проти коронавірусу стане доступною в Україні навесні 2022 року. До цього повідомляли, що вона з'явиться у січні-лютому наступного року.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє "Телеграф".

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Як розповів Тимошенко, МОЗ поки що не визначилося з конкретною датою початку етапу вакцинації додатковими дозами. Але це буде навесні наступного року.

"Конкретні дані вже повідомлятимуть Міністерство охорони здоров'я та міністр", – заявив заступник голови Офісу.

Крім того, Тимошенко сподівається, що темпи вакцинації збільшаться.

"Саме тому такі обмеження і вводяться. І це не лише збільшення темпів вакцинації. Насамперед для захисту самого населення від коронавірусу", — додав він.

Бустерна чи третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що її вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.

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У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

з ослабленим імунітетом;

онкозахворюваннями;

пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;

пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж за три місяці після вакцинації.

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