Передумали? В Україні назвали нову дату початку бустерної вакцинації

Бустерна вакцина проти коронавірусу стане доступною в Україні навесні 2022 року. До цього повідомляли, що вона з'явиться у січні-лютому наступного року.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє "Телеграф".
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Як розповів Тимошенко, МОЗ поки що не визначилося з конкретною датою початку етапу вакцинації додатковими дозами. Але це буде навесні наступного року.
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"Конкретні дані вже повідомлятимуть Міністерство охорони здоров'я та міністр", – заявив заступник голови Офісу.
Крім того, Тимошенко сподівається, що темпи вакцинації збільшаться.
"Саме тому такі обмеження і вводяться. І це не лише збільшення темпів вакцинації. Насамперед для захисту самого населення від коронавірусу", — додав він.
Бустерна чи третя?
Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що її вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.
У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:
- з ослабленим імунітетом;
- онкозахворюваннями;
- пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
- пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.
Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж за три місяці після вакцинації.