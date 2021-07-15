Переговори Байдена і Меркель: заяв по "Північному потоку-2" не буде – ЗМІ

Джо Байден и Ангела Меркель. Фото: колаж "Стогодні"

Під час сьогоднішніх переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена в Вашингтоні будуть порушені питання, що стосуються Росії і України, проте будь-яких заяв з цього приводу не варто очікувати. Про це повідомили в Раді національної безпеки США, передає "Голос Америки" у четвер, 15 липня.

Реклама

"Російська загроза загальноєвропейської безпеки і суверенітету України буде обговорюватися на переговорах лідерів ФРН та США в Білому домі. Проте представники адміністрації не думають, що за підсумками сьогоднішніх переговорів будуть зроблені будь-які заяви стосовно російського газопроводу" Північний потік-2 ", який, як заявляють в Москві, незабаром буде введений в експлуатацію " , – йдеться в повідомленні.

Представник Ради національної безпеки, відповідаючи на питання журналіста, підкреслив, що питання про "Північний потік-2" як і раніше хвилює Вашингтон, який вже неодноразово порушував цю тему в спілкуванні з Берліном.

"Ми очікуємо, що президент Байден поділиться своїми давніми побоюваннями з канцлером Меркель під час їхньої зустрічі стосовно цього російського геополітичного проекту, щоб гарантувати, що він не буде використовуватися в якості інструменту примусу проти України, наших східноєвропейських союзників, або будь-яких інших країн", – сказав він.

Співрозмовник видання заявив, що лідери США і Німеччини "продовжать обговорення цих питань", проте в Білому домі не очікують, що Байден і Меркель зроблять в четвер будь-які офіційні оголошення або розкажуть про результати обговорення "Північного потоку-2".

Реклама

У Білому домі додали, що чергових новин з цього приводу слід чекати в серпні, коли в Конгрес буде переданий черговий звіт Держдепартаменту про санкції стосовно "Північного потоку-2".

В цілому в Білому домі чекають, що візит Меркель виявиться вкрай продуктивним: лідери США і Німеччини планують обговорити широкий ряд питань, включаючи проблеми, пов'язані зі зміною клімату і пандемією COVID-19, політичне і економічне співробітництво, питання національної безпеки, в тому числі "протидію російським кібератакам і територіальної агресії", а також "підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", – заявили в адміністрації.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що точна дата візиту президента України Володимира Зеленського в США все ще невідома. У Білому домі заявили: про те, що Зеленський приїде в липні, і зовсім не йшлося .