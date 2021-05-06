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Переговори Блінкена із Зеленським та навчання НАТО в Естонії – анонси СЬОГОДНІ

6 травня, 07:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 6 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У перший день візиту в Україну держсекретар США Ентоні Блінкен проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Також 6 травня пройдуть військові навчання США і Британії в Естонії.

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Україна

  • 12:30 зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена з представниками ЗМІ в Офісі президента. Зустріч транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках ОПУ.
  • Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
  • В Україну прибудуть глави МЗС Нідерландів Стефан Блок, Бельгії Софі Вільмес і Люксембургу Жан Ассельборн, які відвідають лінію зіткнення на сході України і зустрінуться з представниками громадянського суспільства.
  • 10:00 – онлайн-сесія з питань дистанційної освіти в установах загальної середньої та позашкільної освіти під головуванням міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Захід транслюватиметься на YouTube-каналі і Facebook-сторінці МОН.
  • 15:30 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка в Шевченківському районному суді Києва.

За кордоном

  • В Естонії пройдуть навчання Swift Response американських і британських десантників спільно з естонськими військовослужбовцями.
  • Рада ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони обговорить операцію IRINI у Середземномор'ї.
  • Неформальний робочий обід міністрів оборони країн Євросоюзу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
  • Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) опублікує щомісячний індекс продовольчих цін.
  • Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікує дані про зміну реальних доходів населення у країнах, які в неї входять, у IV кварталі 2020 року.
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