Переговори Блінкена із Зеленським та навчання НАТО в Естонії – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 6 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У перший день візиту в Україну держсекретар США Ентоні Блінкен проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Також 6 травня пройдуть військові навчання США і Британії в Естонії.

Україна

12:30 – зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена з представниками ЗМІ в Офісі президента. Зустріч транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках ОПУ.

Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою .

В Україну прибудуть глави МЗС Нідерландів Стефан Блок, Бельгії Софі Вільмес і Люксембургу Жан Ассельборн , які відвідають лінію зіткнення на сході України і зустрінуться з представниками громадянського суспільства.

10:00 – онлайн-сесія з питань дистанційної освіти в установах загальної середньої та позашкільної освіти під головуванням міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Захід транслюватиметься на – онлайн-сесія з питаньв установах загальної середньої та позашкільної освіти під головуванням міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Facebook-сторінці МОН.

15:30 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка в Шевченківському районному суді Києва.

За кордоном

В Естонії пройдуть навчання Swift Response американських і британських десантників спільно з естонськими військовослужбовцями.

пройдуть американських і британських десантників спільно з естонськими військовослужбовцями. Рада ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони обговорить операцію IRINI у Середземномор'ї.

на рівні міністрів оборони обговорить операцію IRINI у Середземномор'ї. Неформальний робочий обід міністрів оборони країн Євросоюзу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Єнсом Столтенбергом. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) опублікує щомісячний індекс продовольчих цін .

. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікує дані про зміну реальних доходів населення у країнах, які в неї входять, у IV кварталі 2020 року.