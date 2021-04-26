Переговори операторів Чорнобильської АЕС і перша доповідь "наверх": СБУ оприлюднила секретні документи КДБ

Навіть через 35 років після страшної трагедії на Чорнобильській АЕС в хронології тих подій для більшості людей залишаються невідомі сторінки

Державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ: найпершу доповідь "наверх" про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тис. жителів Прип’яті та прилеглих районів.

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З цими та іншими документами можна ознайомитися за посиланням.

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Крім того, у відомстві розповіли кілька маловідомих фактів, які приховувалися радянською владою.

Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, у 1982 році на 1-му енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3-му і 4-му енергоблоках.

У 1983-му керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У випадку аварії радіоактивність оцінювалася "в 60 разів вища, ніж під час вибухів атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі".

Після аварії радянська влада шукала різні "теорії змови", але не визнавала реальності. Вже 27 квітня був готовий перелік "неблагонадійних" жителів Прип’яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності та тих, хто листується за кордон". А згодом з’являються документи, що "націоналісти" хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою "агентурної мережі у Києві", щоб дискредитувати радянське керівництво у світі.

8 липня 1986 року з’явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря ід час вибуху, радіаційний стан, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.

У жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П’єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип’яті. Проте в секретній доповіді КДБ звітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.

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