Данилов поставив умову перед зустріччю Байдена та Путіна

Секретар РНБО розповів, чи можуть два президенти вирішувати питання щодо України

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін нічого не вирішуватимуть по Україні без її участі — про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час свого брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми (українці — ред.) відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", — сказав він.

Реклама

Новина доповнюється.