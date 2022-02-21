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Данилов поставив умову перед зустріччю Байдена та Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 лютого, 12:26
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Секретар РНБО розповів, чи можуть два президенти вирішувати питання щодо України
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін нічого не вирішуватимуть по Україні без її участі — про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час свого брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми (українці — ред.) відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", — сказав він.

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