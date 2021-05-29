Переговори Путіна з Лукашенко і допомога українським компаніям від МЗС – головні новини за ніч

У МЗС пообіцяли допомогу деяким українським компаніям, а Антоненко хоче зустрічі із Зеленським – і інші важливі події

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Антоненко хоче зустрічі із Зеленським

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Підозрюваний у справі Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), який недавно був звільнений з СІЗО, заявив, що готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Він упевнений, що глава держави чітко і точно розуміє, що ніхто з підозрюваних не причетний до вбивства Шеремета.

Путін і Лукашенко провели переговори

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін провели переговори в Сочі, які тривали більше п'яти годин. Лідери обговорили економічні питання і розвиток двосторонніх зв'язків. Також обговорювалася ситуація з літаком Ryanair і санкції, які пішли за нею.

У МЗС пообіцяли допомогу деяким українським компаніям

Українські компанії, які постраждають від білоруських санкцій, можуть розраховувати на допомогу від МЗС. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна відразу звернутися до Міністерства закордонних справ.