Facebook зламався: перейменування соцмережі закінчилося глобальним збоєм

Відразу після великого оголошення про перейменування компанії Facebook на Meta у користувачів почалися проблеми із соцмережею.
Так, за даними Downdetector, проблеми почалися з 19:00 за київським часом та досягли піків о 3-й-4-й годині ранку.
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Користувачі масово скаржаться на те, що у них годинами не оновлюється стрічка новин. На її місці видається повідомлення про помилку та пропонується перезавантажити сторінку, проте перезавантаження не допомагає.
Зазначимо, що станом на 7-му ранку за Києвом кількість скарг на некоректну роботу соцмережі знижується.
Перейменування компанії
Американська корпорація оголосила про ребрендінг у рамках вступної презентації на конференції Facebook Connect 2021, що відбулася у четвер, 28 жовтня.
Meta продовжить працювати з сервісами Instagram і Facebook, проте паралельно з ними розвиватиме "метавсесвіт". Мета "метавсесвіту" полягає в об'єднанні людей новими способами у віртуальному світі, надавши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.
Удосконалювався щороку: як змінювався дизайн Facebook за весь час існування соцмережі (фото)
Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом ", а не лише із соціальною мережею Facebook.
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