Facebook зламався: перейменування соцмережі закінчилося глобальним збоєм

Meta (нова назва) продовжить працювати з сервісами Instagram та Facebook

У Facebook глобальний збій / Фото: REUTERS

Відразу після великого оголошення про перейменування компанії Facebook на Meta у користувачів почалися проблеми із соцмережею.

Так, за даними Downdetector, проблеми почалися з 19:00 за київським часом та досягли піків о 3-й-4-й годині ранку.

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Таку помилку бачать користувачі в Україні / Фото: Facebook

Користувачі масово скаржаться на те, що у них годинами не оновлюється стрічка новин. На її місці видається повідомлення про помилку та пропонується перезавантажити сторінку, проте перезавантаження не допомагає.

Дані реального часу / Фото: Downdetector

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Зазначимо, що станом на 7-му ранку за Києвом кількість скарг на некоректну роботу соцмережі знижується.

Коментарі користувачів

Перейменування компанії

Американська корпорація оголосила про ребрендінг у рамках вступної презентації на конференції Facebook Connect 2021, що відбулася у четвер, 28 жовтня.

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Meta продовжить працювати з сервісами Instagram і Facebook, проте паралельно з ними розвиватиме "метавсесвіт". Мета "метавсесвіту" полягає в об'єднанні людей новими способами у віртуальному світі, надавши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.

Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом ", а не лише із соціальною мережею Facebook.

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