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Перемир'я між Палестиною та Ізраїлем і походження COVID-19 – головні новини за ніч

21 травня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ізраїль і ХАМАС нарешті перестали стріляти, а в США повернулися до старої версії походження коронавірусу – та інші важливі події

Головні новини ночі. Колаж "Сьогодні"

Головні новини ночі. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Перемир'я між Палестиною та Ізраїлем

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Перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС офіційно набуло чинності з 2:00 ночі п'ятниці, 21 травня. Ще за 15 хвилин до перемир'я ізраїльські населені пункти поблизу сектору Гази зазнавали обстрілів.

У походженні COVID знову підозрюють лабораторію в Ухані

Республіканці в Комітеті з розвідки Палати представників Сполучених Штатів стверджують, що є "серйозні побічні докази"того, що спалах COVID-19 виник у результаті витоку з Уханьского інституту вірусології в Китаї.

Куди полетів Козак

Народний депутат Тарас Козак, якого разом з Віктором Медведчуком підозрюють у державній зраді і замаху на розграбування нацресурсів, залишив Україну ще 24 лютого і зараз, швидше за все, перебуває у Росії, з'ясували журналісти-розслідувачі.

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У Держдепі відхрещуються від зупинки "Північного потоку – 2"

Адміністрація Сполучених Штатів проти реалізації російського проєкту "Північний потік – 2", але, коли Джо Байден прийшов до Білого дому, цей газопровід був практично добудований. "Неможливо зупинити реалізований в іншій країні проєкт, завеершений на 95%", – заявили в середу в Держдепі.

Покарання Тищенко

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У партії "Слуга народу" відзвітували про покарання, яке отримав їхній однопартієць Микола Тищенко за вечірку на честь дня народження своєї дружини під час локдауну.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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