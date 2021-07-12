Перемир'я немає – бойовики на Донбасі обстріляли бійців ЗСУ

/ Фото: Getty Images, Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошене в кінці червні перемир'я , Тривають обстріли. За минулу добу, 11 червня, бойовики вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат немає. Але в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС. За їхніми даними, бойовики стріляли в біля таких населених пунктів:

Піски – з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів;

Новоселівка – з мінометів 82-го калібру;

Нью Йорк – з станкових протитанкових гранатометів;

– з станкових протитанкових гранатометів; Широкино – з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів;

Авдіївка – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у смузі відповідальності ОТУ "Схід" загинув один боєць і ще троє отримали поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків. Як з'ясувалося, загиблим виявився кадровий офіцер майор ЗСУ.

Раніше в Маріуполі військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади встановили рекорд України – більше 400 військових одночасно розгорнули Державний прапор завдовжки 128 метрів.

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