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Перемир'я немає – бойовики на Донбасі обстріляли бійців ЗСУ

12 липня 2021 7:31

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Окупанти використовували зброю, заборонену домовленостями Тристоронньої контактної групи

/ Фото: Getty Images, Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошене в кінці червні перемир'я , Тривають обстріли. За минулу добу, 11 червня, бойовики вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат немає. Але в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС. За їхніми даними, бойовики стріляли в біля таких населених пунктів:

  • Піски – з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів;
  • Новоселівка – з мінометів 82-го калібру;
  • Нью Йорк – з станкових протитанкових гранатометів;
  • Широкино – з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів;
  • Авдіївка – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у смузі відповідальності ОТУ "Схід" загинув один боєць і ще троє отримали поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків. Як з'ясувалося, загиблим виявився кадровий офіцер майор ЗСУ.

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Раніше в Маріуполі військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади встановили рекорд України – більше 400 військових одночасно розгорнули Державний прапор завдовжки 128 метрів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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