Перенесення зустрічі Зеленського і Байдена та руйнівний ураган у США – головні новини за ніч

У Білому домі в останню мить вдруге перенесли зустріч українського президента з американським колегою, а Луїзіану накрив потужний ураган

Зустріч Зеленського з Байденом перенесли, а в Луїзіані ураган / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

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Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Джо Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня. Спочатку зустріч двох лідерів планувалася 30 серпня, але її перенесли на 31-ше число.

Ураган "Іда" в Луїзіані

До Сполучених Штатів дістався потужний ураган "Іда", швидкість вітру якого може сягати 240 км/год. Він уже призвів до сильного затоплення і руйнувань у штаті Луїзіана, але місцева влада готується до ще сумныших наслідків. У Мережі публікують відео перших наслідків стихії.

Ураган "Іда" приніс руйнування в Луїзіану / Фото: Колаж: Сьогодні

Довічно засуджена у Мін'юсті

Глава Мін'юсту Денис Малюська розповів, що в його міністерстві вже якийсь час працює засуджена до довічного ув’язнення жінка, нагадавши про свою заяву, зроблену рік тому. Він зазначив, що про своє рішення не шкодує.

У Мілані згоріла багатоповерхівка

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В Італії у Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок, будівля спалахнула як факел і практично повністю вигоріла. Частина мешканців встигли евакуюватися самі, решту намагалися визволити з пастки пожежники.

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