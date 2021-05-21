Чи листувалася Дугарь із Зеленським? Відповідь фігурантки справи Шеремета

Підозрювана у справі Шеремета отримала чимало запитань про спілкування з президентом і відповіла на них у соцмережах

Яна Дугарь і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що переписується з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Дугарь, після пресконференції Зеленського 20 травня у неї було багато дзвінків щодо цієї теми.

"Це дійсно так! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла! (...) Мені важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається зі мною, Юлією Кузьменко і Андрієм Антоненком", – написала вона.

Також Дугарь попросила ставитися з розумінням до приватності її спілкування з Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що голова МВС Арсен Аваков має піти з посади, якщо обвинувачені у справі Шеремета невинні.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського