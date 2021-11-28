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СЬОГОДНІ Новини України

Пересадка органів та електричний трамвай: 5 найвідоміших винаходів українських науковців

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 листопада, 16:52
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27 листопада виповнилося 103 роки Національній академії наук України
Українських вчених знають у всьому світі, а їхні винаходи були революційними у свій час.
Українських вчених знають у всьому світі, а їхні винаходи були революційними у свій час. / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна академія наук (НАН) України святкує черговий день народження. Вона була заснована установчими зборами при уряді гетьмана Павла Скоропадського 27 листопада 1918 року. Історія НАН має ряд важливих наукових досягнень.

Сайт "Сьогодні" згадує найвідоміших українських науковців, про яких знають у всьому світі.

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Ігор Сікорський і перший гелікоптер

Київський авіаконструктор Ігор Сікорський емігрував до США у 1918 році, де через 5 років заснував компанію Sikorsky Aircraft.

У 1931 році він запатентував проект машини з двома пропелерами – горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. У вересні 1939-го почалися випробовування гелікоптера VS-300 спочатку на прив’язі, а 13 травня 1940-го конструктор вперше підняв свою машину у вільний політ.

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Згодом американська армія зробила перші замовлення в українця. Поступово невеличка фірму Сікорського стала потужним концерном, який щороку випускає сотні гвинтокрилів цивільного й військового призначення.

Сергій Корольов і перший супутник Землі

Сергія Корольова називають одним із найкращих авіаконструкторів 20 століття та "батьком космонавтики".

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У 1931 році він разом з колегою Фрідріхом Цандером домоглися створення громадської організації з вивчення реактивного руху, яка згодом стала державною науково-конструкторської лабораторією з розробки ракетних літальних апаратів.

У жовтні 1957 року Корольов запустив на навколоземну орбіту перший в історії штучний супутник Землі.

Іван Пулюй та перший рентген людського скелета

Українець Іван Пулюй, за 14 років до німця Вільгельма Рентгена, завдяки своєму спеціальному винаходові, що його згодом назвали "трубка Пулюя", зафіксував 1886 року в Празі Х-промені.

Американські лікарі-брати Едвін і Ґілман Фрост вперше діагностували перелом зап’ястя у 14-річного па­цієн­та Едді Маккарті з допомогою Х-променів. Цей досвід вони описали у наукових виданнях із зазначенням, що використовували лампу Пулюя. Перша у світі Х-грама цілого орга­ніз­му людини (дитини) була зроблена І. Пулюєм в лютому 1896 року – тож саме українець першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета.

Таким чином він набагато глибше, ніж Рентген, проаналізував природу і механізми виникнення променів, а також на прикладах продемонстрував їх суть.

Юрій Вороний та перша пересадка органів

Юрій Вороний здійснив першу в світі пересадку внутрішнього органу живій людині. 3 квітня 1933 року пересадив нирку реципієнтці від загиблої людини.

Вороний розвіяв сумніви, що трупні органи при пересадці людині можуть загрожувати специфічною інтоксикацією чи завдати іншої шкоди.

Своєю операцією Вороний надовго випередив розвиток трансплантології. У більшості країн світу клінічні пересадки кадаверних нирок почали робити тільки в 50-60-ті роки.

Федір Піроцький та перший електричний трамвай

На початку 1870-х полтавчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт. У 1880 році Піроцький представив проект застосування електрики "для руху залізничних потягів з подачею струму". Через рік в Берліні поїхав перший трамвай, вироблений компанією Siemens за схемою українця.

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