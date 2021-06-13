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Пересадка органів у Білорусі: додому повернувся пацієнт-українець, який застряг у Мінську (фото)

13 червня 2021 11:18

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він не міг повернутись до України після операції, через закрите авіасполучення з Білоруссю – МЗС допомогло йому перетнути кордон

До України повернувся українець Андрій Іванов, якому у Мінську пересадили нирку і він не міг після операції повернутись додому, через припинення авіасполучення з Білоруссю.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком Людмили Іванової Андрієм.
Нещодавно на одному з ефірів "Право на владу" мене звернулася Людмила з Черкас. Жінка була в розпачі. Її чоловіку була потрібна допомога МЗС", - написав він.

Фото: Facebook Дмитро Кулеба

Фото: Facebook Дмитро Кулеба

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Чоловік перебував у МІнську після операції з пересадки нирки, а додому повернутись не міг тому, що авісполучення з Білоруссю Україна припинила.

"На ту мить ми вже допомогли кільком громадянам у такій ситуації і я пообіцяв Людмилі, що Україна не кине її рідну людину напризволяще. І коли Андрій був готовий до подорожі, ми повернули його додому", - написав міністр.

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Фото: Facebook Дмитро Кулеба

Фото: Facebook Дмитро Кулеба

За його словами, наразі очікує повернення з Білорусі ще одна людина.

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Нагадаємо, Європейський Союз наступного тижня, швидше за все, затвердить санкції проти представників білоруської влади, відповідальних за примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

У квітні Міністерство фінансів США поновило раніше запроваджені, але потім припинені санкції проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусічерез "кричуще ігнорування білоруською владою прав людини" та невиконання Білоруссю своїх зобов'язань за міжнародним правом.

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