Переселенцям з Донбасу і Криму допоможуть вирішити проблеми з паспортами

Зараз відмітки до паспорта можна внести виключно за місцем проживання, але для переселенців з окупованих територій це проблема

/ Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №4564 про спрощення оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

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З 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території. Наприклад, якщо людині з луганською або донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити в ньому якісь позначки або вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ або Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній Україні території не зможе цього зробити.

Які виникають складнощі:

практично неможливо безоплатно звернутися до лікаря;

проблеми з оформленням кредитів, банківських карт;

важко отримати довідки від державних установ;

до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишів.

Що передбачає законопроєкт

Документом пропонується закріпити норму про те, що мешканці окупованої частини Донбасу і Криму можуть звернутися в будь-яке відділення Державної міграційної служби України та отримати документи, що посвідчують особу, або вклеїти фотографію в паспорт.

Там же можна поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – в Луганську, Донецьку, Сімферополі. Водночас скасовується довідка про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

Якщо мова йде про отримання першого паспорта, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або на основі реєстрації батьків, зазначеної в їхніх паспортах.

Якщо з якихось причин треба замінити паспорт або вклеїти в нього фотографію за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ОРДЛО окупанти активно видають українцям російські паспорти. За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії.