Перейшов на бік добра. Бійці ЗСУ показали важкий трофей

Після ремонту танк окупантів битиме колишніх господарів

ЗСУ захопили техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують боротися з російськими окупантами та ліквідовують їхню техніку. Цього разу бійці Закарпатської бригади захопили трофейний танк РФ. Після ремонту він знищуватиме супротивників.

Про це повідомили у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Реклама

"128 окрема гірсько-штурмова бригада демілітаризує бойові підрозділи росармії – бійці одного зі штурмових батальйонів узяли трофейний танк. Після ремонту танк битиме колишніх господарів", – написали у бригаді.

Реклама

Трофейний танк

ЗСУ знищили купу російської техніки за добу

Російські окупанти уздовж усієї смуги оборони продовжують застосовувати бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Про це повідомляє угруповання об'єднаних сил.

Реклама

Окупанти обстріляли 38 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти, з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеня важкості.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

Українські захисники завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

Раніше ми писали: