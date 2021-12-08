Перевізник заплатить за смерті 13 людей в ДТП під Черніговом: коли родичі отримають гроші

Органи місцевого самоврядування, зі свого боку, допоможуть у похованні людей

В страшній ДТП під Черніговом загинули 13 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Родичі 13 загиблих у ДТП біля Чернігова отримають компенсації. Вони були застраховані, адже користувалися послугами легального перевізника.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на заяву директора департаменту цивільного захисту Чернігівської ОДА Сергія Болдирєва.

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Водночас, поки неясно, яку суму отримають родичі загиблих.

"Після того як люди поховають своїх рідних та близьких, буде певний період для оформлення документів, визначення спадкоємців, хто має отримати грош", – сказав Болдирев.

Чи були квитки у пасажирів, він відповів так:

"Не знаю, це мають з’ясувати правоохоронці. Скоріше вже з’ясували і скоро нададуть інформацію".

Коли відбудуться похорони

За його словами, керівництво ОДА поспілкувалося з керівниками громад, де є загиблі та травмовані. Органи місцевого самоврядування нададуть допомогу у похованні людей та вирішать питання додаткової матеріальної допомоги там, де це буде потрібно.

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"Похорон більшості загиблих у ДТП пройде завтра. Тільки з однієї нашої громади загинули шестеро", - повідомили новинам "Сьогодні" у приймальній мерії Борзни Чернігівської області.

В якому стані ті, хто вижив

Зі слів гендиректора Чернігівській міської лікарні №2 Владислава Кухаря, у всіх п’ятьох людей стабільно важкий стан.

Зі слів заступниці головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмили Кривець, стан 16-річного юнака оцінюють як середньої ступені важкості. Його перевели з реанімації у травматологічне відділення.

Щодо травмованого, який шпиталізований до обласної лікарні, головний лікар Андрій Жиденко сказав, що чоловік перебуває в нейрохірургії, стан – середньої тяжкості, але стабільний.

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