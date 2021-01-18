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Перевибори мерів у Борисполі та Новгороді-Сіверському: хто перемагає

18 січня, 01:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дві партії заявили про перемогу своїх кандидатів

На повторних виборах міського голови в місті Борисполі (Київська область), які були призначені через смерть переможця попередніх виборчих перегонів від наслідків COVID-19, за попередніми даними, перемагає Володимир Борисенко.

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Про це з посиланням на паралельний підрахунок голосів повідомили в партії "Європейська солідарність".

"Вітаю з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови в Борисполі!" – написав у Facebook лідер політсили Петро Порошенко.

Щодо Новгорода-Сіверського (Чернігівська область), то за даними паралельного підрахунку голосів партією "Рідний дім", перемогла її кандидатка Людмила Ткаченко.

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Нагадаємо, проведення повторних виборів мера в Новгороді-Сіверському, як і в Борисполі, зумовлене смертю переможця виборчих перегонів від наслідків коронавірусу.

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Перевибори мера і міськради в Броварах міська ТВК призначила після того, як 9 листопада минулого року Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися, а Апеляційний суд підтвердив це рішення. Причиною суд назвав ряд порушень, зокрема "права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права".

Всі подробиці в спецтемі Місцеві вибори в Україні 2020

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