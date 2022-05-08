Перша леді США таємно приїхала до Ужгорода. Що відомо про візит

Візит Джилл Байден до України не анонсувався, його тримали у максимальній таємниці

Джілл Байден відвідала Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша леді США Джілл Байден 8 травня прибула до України. Вона завітала до візиту Ужгорода. Джилл Байден зустрілася там із першою леді України Оленою Зеленською.

Про це повідомили у Закарпатській обласній раді.

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"Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебуває із візитом в Ужгороді. Зокрема пані Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською", - йдеться у повідомленні.

Перша леді США у супроводі своєї української колеги у День матері відвідала школу, де розмістили переселенців, які рятувалися від війни, яку Росія принесла до них додому.

"Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США. Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке", – зазначили у Закарпатській облраді.

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З міркувань безпеки візит Джилл Байден в Україну не анонсувався, його тримали в максимальній таємниці. З цих же міркувань журналістів на зустріч із американською першою леді не запросили, там були лише представники Білого Дому.

Наразі Джилл Байден покинула територію України.

Який бачать перемогу України США

У США підтримують українців та зусилля шляхом переговорів у рамках дипломатичного процесу, щоб визначити, якою буде перемога. За словами прес-секретаря Джен Псакі, плани Путіна щодо захоплення України виявилися неефективними. Президент РФ вже багато в чому програв.

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"Я б сказала, що, на наш погляд, перемога чи визначення перемоги, яке з самого початку намітив президент Путін, – захоплення України, захоплення її територіальної цілісності, суверенітету, поділ НАТО, поділ Заходу – виявилися неефективними. І, отже, оскільки Путін не маршируватиме вулицями Києва, ми вже багато в чому виграли", – заявила Псакі.

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