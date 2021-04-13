Тиждень локдауна – кияни перетворюються на зацеперів і блокують дороги

Тиждень столиця живе за жорсткими правилами карантину. За цей час не обійшлося і без таких випадків, про які говорять і в Україні, і за кордоном. наприклад, пригода за медсестрою з Інституту раку Світланою Плоденко, яку не пустили в маршрутку, обговорювали навіть в Ізраїлі. Жінка працювала в нічну зміну і не встигла забрати перепустку. Поліцейські підвезли її на патрульній машині.

Відео: Сьогодні

Всі коментують відео з зацеперами

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Через тиждень Світлана Миколаївна розповіла "Сегодня", що тепер без перепустки – нікуди.

"В той день не тільки я не могла вчасно потрапити на роботу. Багато хто з колег теж зіткнулися з такими труднощами, – каже Світлана Миколаївна. – Після цього випадку мене багато стали називати мало не зіркою, адже про цей випадок зняли сюжети багато каналів. До речі, про те, що сталося, дізналися навіть мої рідні в Ізраїлі (сміється – Авт.)".

Багато хто з киян, які не змогли обзавестися перепустками, протягом тижня на роботу і додому добиралися незвичайними способами. У столичних інтернет-спільнотах з'явилося відразу кілька відео, на яких було показано, як кияни перетворюються на зацеперів. Так у побуті називають тих, хто їздить на підніжці громадського транспорту.

На одному з відео, які гуляють у Мережі, добре одягнений чоловік, з вигляду – офісний працівник з портфелем, причепився до тролейбуса і так проїхав кілька зупинок.

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Незадоволені кияни блокують рух трансопрт. Так сталося на вулиці Січових стрільців у Києві, де батько з дитиною заблокували рух трамвая, протестуючи проти неможливості дістатися до місця призначення без пропуску. "Водій трамвая викликав поліцію", – повідомили очевидці події.

Пересідають на велосипеди

Ті, хто не захотів конфліктувати з водіями і кондукторами, вирушили купувати велосипеди. Точної статистики немає, але продавці велосипедів кажуть, що продажі зросли.

"Якщо раніше продавав в середньому по одному велосипеду за день, то тепер по кілька. Чомусь впевнений, що локдаун не закінчиться 16-го числа, тому покупцям так і кажу, що не пошкодуєте про покупку. Ціна велосипеда в середньому коливається від 3400 до 4200 грн", – розповів нам один із продавців велосипедів біля станції метро Почайна в столиці.

Як ми з'ясували, на велосипедах, а часто і пішки на роботу тепер добираються сотні киян. Наприклад, щоранку по мосту Патона, з лівого на правий берег пішки йдуть низки людей, які не мають перепустки на транспорт.

Деякі з киян кажуть, що ходять з лівого на правий берег Києва постійно

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Як заявив нам один з таких пішоходів під час нашої прямої трансляції, його шлях від будинку до роботи займає чотири години. "Перепустки немає, йду пішки з лівого берега на роботу. Офіс знаходиться біля станції метро "Мінська", – поскаржився нам один із киян.

Поліція виписує штрафи тисячами

Не всі дотримуються встановлених правил. У поліції повідомляють про те, що зафіксовані сотні порушень.

"За останній тиждень поліцейські перевірили 3565 об'єктів. На юридичних осіб складено 160 протоколів, на фізичних осіб – 976 постанов", – повідомила пресслужба київської поліції.

У всеукраїнському масштабі виявлені порушення обчислюються набагато більшими цифрами. Як повідомила нам пресслужба Нацполіції, копи склали 2535 протоколів. Як виявилося, 949 з них – на керівників розважальних закладів, керівництво закладів громадського харчування, які працювали після 24:00. Не обійшли стороною поліцейські і водіїв. На 314 водіїв копи склали протоколи. Втім, за даними поліції, найчастіше в Україні порушують масковий режим. За цей час копи склали майже 15 тис. постанов на тих, хто знаходився в громадському місці без правильно одягнутих масок.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні. Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауна по всій країні. Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауна

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