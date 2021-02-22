Перша вакцина від COVID-19 може прибути в Україну вже 23 лютого

У Зеленського пояснили, чому вакцину з Індії довго везуть в Україну

В Україну прибуде з Індії перша партія вакцини від коронавірусу, можливо, вже завтра вранці, 23 лютого. Про це заявив журналістам в рамках форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Вакцина вже в дорозі. Вранці (23 лютого. – Ред.), я сподіваюся, вона буде вже в Україні", – сказав він.

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Тимошенко пояснив, що препарати вже в літаку, але сам рейс не прямий (із зупинкою в Туреччині) і потрібно трохи почекати.

Він уточнив, що вже наступні літаки з партіями вакцини будуть швидше доставляти препарат в Україну – логістикою зараз займається Міністерство охорони здоров'я.

"Фактично, Україна щотижня, може кожні 10 днів, отримуватиме нову партію цієї вакцини... Вакцина AstraZeneca приїде вже, сподіваюся, завтра вранці", – наголосив Тимошенко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у першій партії вакцини з Індії буде 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – при відвантаженні контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина летить до нас із Індії.

А тим часом Степанов сьогодні заявив, що в Індії вдалося домовитися про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax для України.

Відео: Сьогодні

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