Першу українку вакцинували від коронавірусу (фото)

Наталія Гракова сподівається, що її колеги також будуть вакциновані найближчим часом

У Сполучених Штатах пройшла вакцинацію від COVID-19 медична сестра із Києва, яка працює в центрі діалізу в Лос-Анджелесі.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці UNICEF Ukraine у Facebook.

Наталія Гракова вже понад 20 років живе у Сполучених Штатах. Після того як отримала першу дозу вакцини від коронавірусу Moderna, вона заявила, що без сумнівів пішла на це і закликала не боятися вакцинуватися.

"У Штатах уже тисячі медичних працівників зробили щеплення від COVID-19 та переконалися у тому, що воно надійне та безпечне. Тепер така можливість з’явилась і в мене, тому я не вагаючись зробила вакцинацію. Я відчула, що нарешті можу захистити себе та своїх пацієнтів", – розповіла Наталія.

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Вона сподівається, що її колеги в Україні також зможуть вакцинуватися від коронавируса найближчим часом.

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"Я щиро бажаю своїм колегам в Україні, щоб вони отримали свій захист від COVID-19 якомога скоріше, а також сили та наснаги продовжувати рятувати життя українців у новому році", – заявила медсестра.

Гракова висловила впевненість, що завдяки вакцині нинішній рік буде легший за попередній, оскільки вона врятує багатьох від смерті.

Зазначимо, раніше офіційно не повідомлялось про вакцинацію українських громадян.

Тим часом, розроблена китайською фармкомпанією Sinovac Biotech вакцина від коронавірусу CoronaVac, яку вже погодилася закупити Україна, продемонструвала загальну ефективність на рівні 50,38%.

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Ми також повідомляли, що ВООЗ планує в найближчі 100 днів почати вакцинацію медичних працівників і людей, що належать до групи високого ризику в усіх країнах світу.

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