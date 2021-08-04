Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини України

Перші свідчення захватчика Кабміну Прохнича: "Набридло життя"

4 серпня 2021 13:25

Ігор Сєров , Ірина Ковальчук

Друзі ветерана АТО, який вранці зайшов до Кабінету міністрів з гранатою в руках, шукають йому адвоката

Ветерану АТО Володимиру Прохничу шукають адвоката / Колаж "Сегодня"

Ветерану АТО Володимиру Прохничу шукають адвоката / Колаж "Сегодня"

Стали відомі подробиці перших свідчень ветерана АТО Володимира Прохнича, який сьогодні вранці захопив будівлю Кабінету міністрів України з гранатою в руці.

Реклама

Як повідомило джерело "Сегодня" в поліції, під час допиту затриманий сказав фразу: "Набридло життя". Під час надання свідчень Прохнич назвав себе "людиною із загостреним почуттям справедливості".

Читайте також: Вони гостро відчувають несправедливість: політолог про мотиви АТОвця з гранатою

Тим часом знайомі почали пошуки адвоката для Володимира. На його сторінці в Фейсбук з'явилися прохання надати допомогу в пошуку юриста.

Друзі шукають адвоката для захватчика Кабміну
Реклама

Друзі шукають адвоката для захватчика Кабміну

Наразі затриманий перебуває в Печерському управлінні поліції, де з ним працюють слідчий і процесуальний керівник. Про це написала у себе в Фейсбуці представник Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"З якою метою він прийшов до адмінбудівлі і чого хотів домогтися, з'ясовується. У загальних рисах: невдоволення роботою держустанови і неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців", – написала Максимець.

Як раніше повідомляли, вранці Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підривати. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація , Але до цього не дійшло.

Реклама

Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО , Був сапером, а тепер працює на СТО.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День НезалежностіУкраїна
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курсФінанси
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)Україна
Запізнюються на годину.
Запізнюються на годину. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (оновлений список)Транспорт
У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)
У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти