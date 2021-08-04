Перші свідчення захватчика Кабміну Прохнича: "Набридло життя"

Друзі ветерана АТО, який вранці зайшов до Кабінету міністрів з гранатою в руках, шукають йому адвоката

Ветерану АТО Володимиру Прохничу шукають адвоката / Колаж "Сегодня"

Стали відомі подробиці перших свідчень ветерана АТО Володимира Прохнича, який сьогодні вранці захопив будівлю Кабінету міністрів України з гранатою в руці.

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Як повідомило джерело "Сегодня" в поліції, під час допиту затриманий сказав фразу: "Набридло життя". Під час надання свідчень Прохнич назвав себе "людиною із загостреним почуттям справедливості".

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Тим часом знайомі почали пошуки адвоката для Володимира. На його сторінці в Фейсбук з'явилися прохання надати допомогу в пошуку юриста.

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Наразі затриманий перебуває в Печерському управлінні поліції, де з ним працюють слідчий і процесуальний керівник. Про це написала у себе в Фейсбуці представник Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"З якою метою він прийшов до адмінбудівлі і чого хотів домогтися, з'ясовується. У загальних рисах: невдоволення роботою держустанови і неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців", – написала Максимець.

Як раніше повідомляли, вранці Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підривати. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація , Але до цього не дійшло.

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Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО , Був сапером, а тепер працює на СТО.