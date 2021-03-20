Перші пункти Системи авіаційної безпеки МВС запрацюють вже у квітні – Аваков

Вже у квітні на постійне чергування у Львівському регіоні заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, до осені такі пункти запрацюють по всій країні.

Реклама

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, до осені такі пункти запрацюють по всій країні. Окрім льотного складу, на пунктах постійно чергуватимуть медики.

Реклама

Вже з 1 квітня у Львівському регіоні на постійне чергування заступає авіація МВС, а з 1 травня – і в Київському регіоні. Далі приєднаються Черкаси та схід країни.

В тренді Рада не змогла скасувати переведення годинників в Україні: що сталося

Одне із основних завдань такої системи – медична допомога, щоб можна було доправити хворого, команду лікарів, чи орган для трансплантації. Система авіації МВС займатиметься не лише питаннями медицини, але буде залучатися і під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що введення фото- і відеофіксації на дорогах України привело до зменшення смертності внаслідок ДТП, і це має стати трендом.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама