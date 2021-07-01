Перші рейси вже відбули – речник МЗС про затримку польотів до Туреччини

Вночі 1 липня в аеропортах Києва, Харкова та Львова затримали виліт авіарейсів до Туреччини

Затримка рейсів МАУ в "Борисполі". Фото: Юлія Безбородько, "Сьогодні"

Сьогодні відбулася масова затримка вильотів авіакомпанії МАУ в Турцію. Уже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя.

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Про заявив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

"За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти в/з Туреччини вирішене", – пише він.

Відзначимо, що інші будуть вилітати відповідно до оновленої польотної програми.

Фото: скрін

"Прохання до українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника", – додав Ніколенко.

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Нагадаємо, що в компанії МАУ зазначили, що затримки обумовлені різким сезонним збільшенням кількості рейсів, а також відновленням авіасполучення між Туреччиною і Росією, що спричинило істотне ускладнення регулювання слотів. У зв'язку з цим авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

Раніше ми також писали, що в "Борисполі" затримуються 5 рейсів до Туреччини і на коли перенесли.