Перші результати будуть у вересні. Ляшко про українську вакцині від коронавируса

Міністр охорони здоров'я повідомив, що два розробника COVID-вакцин відзвітують про успіхи на початку осені

Перші звіти про розробці української вакцини від коронавірусу будуть вже у вересні 2021 року. Результати представлять два розробника, які отримали державне фінансування.

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Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"У вересні 2021 року мають презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з Національного фонду досліджень – інститути Сибірного (Інститут біології клитини НАНУ, який очолює академік Андрій Сибірний – Ред.) і Комісаренка. (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ, який очолює академік Сергій Комісаренко – Ред.)", – сказав він.

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Міністр також уточнив, що держава не вкладала гроші в розробку вакцини, яку спільно проводять дві приватні компанії і колектив українських вчених.

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Раніше в інтерв'ю "Сьогодні" Віктор Ляшко розповів, які саме вакцини проти коронавірусу розробляють в Україні.

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