Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини України

Перші результати будуть у вересні. Ляшко про українську вакцині від коронавируса

29 травня, 20:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Міністр охорони здоров'я повідомив, що два розробника COVID-вакцин відзвітують про успіхи на початку осені

Перші звіти про розробці української вакцини від коронавірусу будуть вже у вересні 2021 року. Результати представлять два розробника, які отримали державне фінансування.

Реклама

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"У вересні 2021 року мають презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з Національного фонду досліджень – інститути Сибірного (Інститут біології клитини НАНУ, який очолює академік Андрій Сибірний – Ред.) і Комісаренка. (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ, який очолює академік Сергій Комісаренко – Ред.)", – сказав він.

Читайте також: "Ми обов'язково повинні це зробити": Степанов про розробку вакцини від COVID-19 в Україні

В тренді
Тіло загиблої в Туреччині одеситки доправлять в Україну наступного тижня

Міністр також уточнив, що держава не вкладала гроші в розробку вакцини, яку спільно проводять дві приватні компанії і колектив українських вчених.

Реклама

Раніше в інтерв'ю "Сьогодні" Віктор Ляшко розповів, які саме вакцини проти коронавірусу розробляють в Україні.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України
На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки УкраїниУкраїна
Газ не став дешевше:
Газ не став дешевше: "Нафтогаз" та інші постачальники встановили тарифи на червеньНовини ЖКГ
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Долар і євро покотилися вниз: офіційний курс на вихідні
Долар і євро покотилися вниз: офіційний курс на вихідніФінанси
Грози, град і вітер: синоптики попередили про погіршення погоди 28 травня (карта)
Грози, град і вітер: синоптики попередили про погіршення погоди 28 травня (карта)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти