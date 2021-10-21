Перші результати: скільки COVID-хворих знайшли на вокзалах перед посадкою в поїзди

На вокзалах почали робити експрес-тести на наявність коронавірусу, які виявили перших хворих

У потяги вже не пустили перших людей через захворюваність коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні посилили правила перевезень пасажирів з 21 жовтня. Перевірки на залізничних вокзалах дали перші результати – у 18 пасажирів виявили COVID-19 перед посадкою в поїзд.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в Facebook.

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Коронавірус у цих пасажирів виявили у першій половині дня на найбільших вокзалах країн завдяки експрес-тестуванням.

"Після їхньої поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їх подорож", – написав Кузін.

Він також нагадав, що навіть люди із безсимптомним перебігом хвороби можуть інфікувати інших.

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Кого ще не пустили в поїзди

Також 18 пасажирів не допустили до поїздок, оскільки в них не було ні документу про щеплення, ні негативного результату тестування.

В УЗ уточнили, на які рейси не допустили людей:

№ 18 Ужгород – Харків – не пустили 5 пасажирів;

№ 81 Ужгород – Харків – 1 пасажир;

№ 252 Миколаїв – Харків – 3 пасажири;

№ 150 Ворохта – Полтава – 2 пасажири;

№ 45 Лисичанськ – Ужгород – 1 пасажир;

№ 724 Київ – Харків – 6 пасажирів.

Як зробити швидкий тест

Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на потяг, становить 350 грн. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:

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Київ;

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро;

Запоріжжя;

Мукачево;

Кривий Ріг;

Вінниця;

Полтава (станція Полтава-Київська).

Крім того, на вокзалах почали робити вакцинацію від коронавіруса. Вона безкоштовна.

Нові правила перевезень

З 21 жовтня, крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення пасажири повинні мати:

сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,

негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

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