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Перший великий ТВ-ефір Мендель був про симулякри: короткий переказ (відео)

18 липня 2021 7:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишня прессекретарка президента жорстко наїхала на Тупицького через його спроби зруйнувати фундаментальні реформи

Перший відеоблог на телебаченні після звільнення. Колаж "Сьогодні"

Перший відеоблог на телебаченні після звільнення. Колаж "Сьогодні"

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель виступила на телеканалі "Україна 24" з дебютною відеоколонкою в рамках програми "Велика деолігархізація". Вона пояснила проблему нашої судової системи, а ми пропонуємо вам ознайомитись з її виступом в одному абзаці.

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"Судова система в Україні уже давно перетворилася у симулякр – копію того, чого насправді не існує. Система вибіркової справедливості, вигаданого правосуддя і часто не вигаданого приниження", – говорить вона. Мендель вважає, що ексглава КСУ Олександр Тупицький протистоїть фундаментальним судовим реформ і здоровому глузду, і що насправді це протистояння великої політичної корупції в українському суспільстві. За її словами, Зеленський не бореться з конкретними особами – він змінює систему і змушений був стати на захист держави, оскільки на державу замахнувся КСУ ще на чолі з Тупицьким. Особливо цинічним видається те, що Верховний Суд встав на захист Тупицького. Іншими словами – "судді стали на захист корупції, президент їх прибирає, їхні колеги судді поновлюють їх на посаді". "Закореніла корумпована і кумівська система пручається і не хоче змінюватися. Система правосуддя – це не тільки про безпеку і суспільну справедливість, це ще і про відновлення сильних інститутів і побудову сильної держави. Прозора і справедлива система правосуддя – це і є перший крок до деолігархізації. Конституція і захищеність українців не може залежати від інтерпретації маленької групи людей з сумнівною репутацією. Адже є й інший суд – суд совісті перед людьми і у цього суду не існує симулякрів", – сказала Мендель.

Як відомо, Юлія Мендель була прессекретаркою президента, а нещодавно її змінив Сергій Никифоров. Тепер вона готується випустити свою книгу про Зеленського і кулуари українськоъ політики і продовжує працювати в Офісі президента радником. До речі, вона дала ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сьогодні" – стежте за нами, скоро ви його побачите. І ще одне, до речі – для Юлі Мендель телеформат дуже знайомий, тому що раніше вона працювала на Факти ICTV (задовго до ОПУ), а у 2021-м вела блог на каналі "Дом".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про олігархів.

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А 16 липня на засіданні РНБО на Банковій прийняли рішення про розробку системи моніторингу діяльності олігархів, яка повинна запрацювати до вересня.

Програма "Велика деолігархізація" виходить в ефір щосуботи о 22:00 на каналі "Україна 24" і щопонеділка о 0:10 на каналі "Україна", а ви можете за цим стежити ще й у Telegram-каналі "Велика деолігархізація". Ну і так – не забудьте підписатися вже і на Telegram сайту "Сьогодні".

Перший блог Юлії Мендель зайняв 3 хвилини з майже годинного випуску програми. Дивіться повний випуск "Великої деолігархізації":

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