Перший великий ТВ-ефір Мендель був про симулякри: короткий переказ (відео)

Перший відеоблог на телебаченні після звільнення. Колаж "Сьогодні"

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель виступила на телеканалі "Україна 24" з дебютною відеоколонкою в рамках програми "Велика деолігархізація". Вона пояснила проблему нашої судової системи, а ми пропонуємо вам ознайомитись з її виступом в одному абзаці.

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"Судова система в Україні уже давно перетворилася у симулякр – копію того, чого насправді не існує. Система вибіркової справедливості, вигаданого правосуддя і часто не вигаданого приниження", – говорить вона. Мендель вважає, що ексглава КСУ Олександр Тупицький протистоїть фундаментальним судовим реформ і здоровому глузду, і що насправді це протистояння великої політичної корупції в українському суспільстві. За її словами, Зеленський не бореться з конкретними особами – він змінює систему і змушений був стати на захист держави, оскільки на державу замахнувся КСУ ще на чолі з Тупицьким. Особливо цинічним видається те, що Верховний Суд встав на захист Тупицького. Іншими словами – "судді стали на захист корупції, президент їх прибирає, їхні колеги судді поновлюють їх на посаді". "Закореніла корумпована і кумівська система пручається і не хоче змінюватися. Система правосуддя – це не тільки про безпеку і суспільну справедливість, це ще і про відновлення сильних інститутів і побудову сильної держави. Прозора і справедлива система правосуддя – це і є перший крок до деолігархізації. Конституція і захищеність українців не може залежати від інтерпретації маленької групи людей з сумнівною репутацією. Адже є й інший суд – суд совісті перед людьми і у цього суду не існує симулякрів", – сказала Мендель.

Як відомо, Юлія Мендель була прессекретаркою президента, а нещодавно її змінив Сергій Никифоров. Тепер вона готується випустити свою книгу про Зеленського і кулуари українськоъ політики і продовжує працювати в Офісі президента радником. До речі, вона дала ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сьогодні" – стежте за нами, скоро ви його побачите. І ще одне, до речі – для Юлі Мендель телеформат дуже знайомий, тому що раніше вона працювала на Факти ICTV (задовго до ОПУ), а у 2021-м вела блог на каналі "Дом".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про олігархів.

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А 16 липня на засіданні РНБО на Банковій прийняли рішення про розробку системи моніторингу діяльності олігархів, яка повинна запрацювати до вересня.

Програма "Велика деолігархізація" виходить в ефір щосуботи о 22:00 на каналі "Україна 24" і щопонеділка о 0:10 на каналі "Україна", а ви можете за цим стежити ще й у Telegram-каналі "Велика деолігархізація". Ну і так – не забудьте підписатися вже і на Telegram сайту "Сьогодні".

Перший блог Юлії Мендель зайняв 3 хвилини з майже годинного випуску програми. Дивіться повний випуск "Великої деолігархізації":