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СЬОГОДНІ Новини України

Перший пішов — Україна отримала від Ілона Маска обладнання для космічного інтернету

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28 лютого, 23:19
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Ми готуємось увійти до команди 25 країн, де працює Starlink
З таким обладнанням Україна має шанс наздогнати передові "цифрові" країни / Колаж "Сьогодні"
З таким обладнанням Україна має шанс наздогнати передові "цифрові" країни / Колаж "Сьогодні"

Україна дедалі ближче до того моменту, коли вона стане однією з небагатьох країн у світі, покритою супутниковим інтернетом Starlink. До Києва прибула перша партія станцій супутникового інтернету StarLink, який сьогодні доступний лише у 25 країнах.

Приємну новину розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграм.

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"Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякуємо Ілон Маск та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!", – написав Федоров.

Що сталося

  • Лише 26 лютого Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Маска з пропозицією підключити нас до супутникового інтернету.
  • За добу американський бізнесмен дав позитивну відповідь.
  • Starlink є глобальною супутниковою системою, що розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.
  • У 2020 році SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу до Інтернету в північній частині США та Канаді. Станом на січень 2022 року кількість користувачів бета-тестерів Starlink досягла 145 тис. у 25 країнах світу.

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