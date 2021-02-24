Історичний момент: перший українець отримав щеплення від коронавірусу (фото)

В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу – першим щеплення отримав лікар з Черкаської області.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.
"Знайомтеся, це Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаніматолог з міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні обласної лікарні", – написав він.
Глава ОДА нагадав, що COVID-вакцинація буде проводитися безкоштовно в п'ять етапів. Але спочатку щеплення отримають медпрацівники, які надають допомогу ковіднім хворим.
Вакцина AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання.
Як повідомлялося раніше, Україна отримала першу партію вакциниCoviShield компанії AstraZeneca в кількості 500 тис. доз.
Також ми розглянули найголовніші міфи про індійську вакцину і прийшли до висновку, що всі вони, м'яко кажучи, не відповідають істині. Подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".
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