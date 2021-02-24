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Історичний момент: перший українець отримав щеплення від коронавірусу (фото)

24 лютого, 13:25

Віталій Семченко Віталій Семченко

COVID-вакцинація стартувала в Черкаській області

В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу – першим щеплення отримав лікар з Черкаської області.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Знайомтеся, це Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаніматолог з міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні обласної лікарні", – написав він.

Глава ОДА нагадав, що COVID-вакцинація буде проводитися безкоштовно в п'ять етапів. Але спочатку щеплення отримають медпрацівники, які надають допомогу ковіднім хворим.

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/ Фото: Facebook

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Вакцина AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання.

Як повідомлялося раніше, Україна отримала першу партію вакциниCoviShield компанії AstraZeneca в кількості 500 тис. доз.

Також ми розглянули найголовніші міфи про індійську вакцину і прийшли до висновку, що всі вони, м'яко кажучи, не відповідають істині. Подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Черкаська область COVID-19
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