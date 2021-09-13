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Перший в нашому науковому флоті: Бельгія передала Україні дослідницьке судно

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Юрій Гула Юрій Гула кореспондент
13 вересня, 18:30
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Судно "Бельгіка" вирушає до Одеси, де відновить наші дослідження Чорного моря
«Бельгіка» прибуде в Одесу приблизно через місяць / Колаж "Сьогодні"
«Бельгіка» прибуде в Одесу приблизно через місяць / Колаж "Сьогодні"

13 вересня Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" (RV Belgica). Раніше воно входило в морське угруповання королівських збройних сил Бельгії, а тепер готується відбути до Одеси, де і буде базуватися.

Про це повідомляє власний кореспондент "Сьогодні" Юрій Гула.

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"Бельгіка" передана Україні в відмінному робочому стані безоплатно на баланс Українського науково-дослідного інституту екології моря. Останні 12 років Україна не мала ніякого науково-дослідного судна, а з отриманням такого подарунку зможе відновити дослідження Чорного моря.

Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" (RV Belgica)
Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" (RV Belgica)
Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" (RV Belgica)
Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" (RV Belgica)
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Судно здатне проводити забір проб донних відкладень, проводити їхній аналіз на вміст різних типів органічних забруднювачів, присутність мікропластіку тощо.

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Крім геологічної розвідки морського дна команда судна буде займатися науковим моніторингом рибних запасів, фундаментальними науковими дослідженнями у відкритому морі.

Що відомо про подарунок

  1. Судно RV Belgica було побудовано в 1984 році;
  2. Порт приписки раніше був Зебрюгге;
  3. Довжина судна – 51,12 м, ширина – десять метрів, осадка 4,6 м, водотоннажність 1200 тонн;
  4. Приводиться в рух дизельним двигуном ABC 6M DZC1000-150 потужністю 1570 кінських сил (1170 кВт). Має електродвигун;
  5. Дальність плавання – 20 тисяч морських миль (37 тис. км) при швидкості 12 вузлів (22 км/год);
  6. Максимальна швидкість – 13,5 вузлів (25 км/год);
  7. На борту встановлено два потужних гідролокатори Kongsberg EM 1002 і EM 3002;
  8. Є п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна);
  9. Екіпаж – 15 людей, науковий персонал – 16 людей;
  10. Девіз судна – Pro scientia et mare ("Наука і море");
  11. Хрещена мати – королева-консорт Бельгії Фабіола де Мора-і-Арагон.

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