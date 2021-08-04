Печера виявилася з вином. Аваков показав нові фото з Італії

Політик порекомендував випивати лише для блиску в очах і гарного настрою

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков продовжує тішити своїх підписників фотографіями в Instagram. Після загадкового селфі з печери, український політик розкрив подробиці місця, в якому перебував.

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"Щось з порожніх печер потягло в печери з бочками... Та, не забувайте – "Пьянству – бій!", хіба що для блиску очей і настрою спекотного дня трохи прохолодного Fiorduva", – підписав Аваков колаж з фотографій, на яких він позує на тлі винних бочок.

Арсен Аваков позує біля винних бочок. Фото: arsenik78/Instagram

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Відпочиває там не вперше

Зазначена в запису локація – виноробня Marisa Cuomo на Амальфійскому узбережжі, полюбилася міністру, мабуть, ще в ті часи, коли він відпочивав там у 2016-му, а також у 2018 році.

Підписники поставили понад три тисячі лайків і в коментарях потішилися за Арсена Борисовича.

Арсен Аваков у міністерському кріслі "просидів" понад сім років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, адже це сталося без скандалів, звинувачень і галасу – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.

Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть глави Офісу президента замість Єрмака. Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського .

. Через кілька днів Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був у команді Авакова з 2014 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Аваков показав, як відпочиває в Італії.

А потім опублікував фото вже з Амальфі, де розпивав дороге вино.

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