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СЬОГОДНІ Новини України

Пік COVID-19. В яких регіонах ситуація вже критична (список)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 жовтня, 15:00
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В деяких областях ситуація наближається до критичної, майже 90% ковідних місць зайняті
В Україні продовжують заповнюватися ковід-відділення.
В Україні продовжують заповнюватися ковід-відділення. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з захворюваністю на коронавірус. В деяких областях критична ситуаця з зайнятістю ковідних ліжок у лікарнях.

Про це свідчать дані РНБО.

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Де найгірша ситуація

Станом на 25 жовтня, найбільше хворих у лікарнях у таких областях:

  • Донецька – зайнято вже 88,9% ковідних ліжок (3357 осіб госпіталізовано з COVID-19).
  • Запорізька – 83,1% (2547 осіб),
  • Харківська – 76,1% (3731 людей).

При цьому, в Кіровоградській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 35,3% (282 особи).

Наразі в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 знаходяться на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Запорізька область, де 83,3% хворих потребують кисневої підтримки, та Сумська (80,1%).

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Що відбувається в лікарнях України?

У Львівській інфекційній лікарні пацієнтів розміщують у навчальних кімнатах і коридорах, оскільки місця у палатах вже немає.

В Одесі через зростання захворюваності на ковід пацієнтам не вистачає кисневих концентраторів. Волонтерам доводиться вирішувати, кому віддавати пристрій. Для цього люди записуються в чергу – у списку важких вже понад 20 людей.

Ситуація з коронавірусом

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

В Україні оновили карантинні зони

Станом на 25 жовтня в Україні в "червоній зоні" карантину перебувають шість областей. У "жовтій зоні" – чотири регіони.

"Жовта зона" карантину в Україні

  • Полтавська область
  • Кіровоградська область
  • Закарпатська область
  • Вінницька область

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