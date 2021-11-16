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Пік захворюваності на коронавірус пройдено завдяки кисню Групи Метінвест Ріната Ахметова

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
16 листопада, 06:00
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Підприємства групи компанії безкоштовно постачають життєво необхідний газ до лікарень
Компанія "Метінсвест" регулярно доставляє кисень у медичні заклади України/Колаж: Сьогодні
Компанія "Метінсвест" регулярно доставляє кисень у медичні заклади України/Колаж: Сьогодні

Підприємства групи Метінвест забезпечили постачання кожної четвертої тонни кисню до українських лікарень для порятунку життів пацієнтів із коронавірусом. Зусилля компанії у подоланні піку захворюваності в Україні наголосив і Президент Володимир Зеленський.

Допомога державі

"Підприємства Метінвесту посилили допомогу державі в жовтні: коли два виробничих медичного кисню підприємства були зупинені на ремонт, Метінвест почав безкоштовно відвантажувати кисень лікарням, які його потребують. Сьогодні Метінвест постачає кисень до лікарень вже 14 регіонів України", — повідомила компанія, зазначивши, що географія постачання розширюється з кожним вдень і незабаром кисень Метінвесту почнуть отримувати лікарні Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Кисень – лікарням!

Комбінати Групи Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського – ММК імені Ілліча, Азовсталь, Запоріжсталь та ДКХЗ – безкоштовно відвантажують лікарням до 100 тонн кисню на добу.

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Якщо у жовтні група поставила лікарням 1740 тонн кисню, то за перші два тижні листопада на лікування хворих на коронавірус підприємства направили 1340 тонн. Усього ж за жовтень та першу половину листопада Метінвест направив лікарням 3080 тонн кисню.

"Ми пройшли пік цієї хвилі захворюваності, і медична система починає дихати легше. У нас достатньо кисню, щоб дихати легше було всім хворим", — заявив Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 15 листопада.

В умовах пандемії Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова та Фондом Вадима Новинського максимально підтримує лікарні, які мають дефіцит життєво важливого газу.

Ще одна червона зона

З 18 листопада Вінницька область переходить у "червону карантинну зону". Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Так, в області забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновано.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені щодо міжрегіонального транспортного сполучення.

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