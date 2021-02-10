"Листів щастя" порушникам ПДР не буде: у МВС назвали умову

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який скасовує обов’язкові листи порушникам Правил дорожнього руху у разі вчасної сплати штрафу.

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Про це повідомляє Telegram-канал МВС з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і, у разі прийняття проєкту закону, лист буде отримувати лише та особа, яка не сплатила свій штраф протягом 15 днів", – сказав Геращенко.

Заступник глави МВС додав, що найближчим часом у Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який передбачає притягнення представників дипломатичного корпусу до адміністративної відповідальності, якщо вони порушуватимуть Правила дорожнього руху в Україні.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці каратимуть порушників ПДР за зверненнями інших водіїв.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Поліцейський у смартфтоні": в Україні тестують нову систему фіксації порушень ПДР".

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