Плакала і кричала: як українська модель Анжеліка Сраб'янц загинула в Туреччині (відео)

У момент трагедії коханий-турок перебував у квартирі і знімав все, що відбувається, на відео

33-річна українка Анжеліка Сраб'янц, яка в Стамбулі загинула за загадкових обставин, в останні хвилини свого життя плакала і кричала.

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Відео опублікував YouTube-канал Life Bursa Haber.

Напередодні смерті дівчина кілька хвилин кричала "Будь ласка" і "Я не можу". Пізніше її голос обірвався і було чути удар падіння тіла.

Як повідомлялося напередодні, після сварки зі своїм хлопцем-турком дівчина зірвалася з балкона. У момент трагедії він перебував у квартирі і знімав все, що відбувається, на відео.

Реклама У Сумах у Анжеліки залишилася 58-річна мама і дідусь. Фото: Instagram / dolce_lika

Як він стверджує, дівчина вже раніше намагалася накласти на себе руки. Тоді він нібито намагався утримати її, щоб та не впала, але вона вислизнула. Зараз хлопець перебуває під вартою. Близькі та друзі дівчини не вірять в її самогубство.

Трагедія сталася в житловому комплексі Стамбула, де жив турецький коханий загиблої – Бурак Ерджан. Того вечора пара вечеряла в ресторані, а по дорозі додому в таксі між ними спалахнула сварка на ґрунті ревнощів. Анжеліка вдарила бойфренда кулаком в обличчя і розсікла йому брову.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, в квартирі під час обшуку були знайдені заборонені речовини, а також відеозапис, який зробив чоловік.

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Нагадаємо, раніше в Туреччині жорстоко вбили українку Христину Новицьку. Вона жила у власному будинку в Муглі під Бодрумом.