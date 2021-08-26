План перенесення робочих днів 2022 року: Кабмін затвердив графік

2022 року в Україні буде два свята з чотириденними вихідними – рішення уряд ухвалив сьогодні на засіданні

Скільки українці відпочиватимуть наступного року. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів затвердив план перенесення робочих днів 2022 року, згідно з яким робочий понеділок, 7 березня, переноситься на суботу, 12 березня, а понеділок, 27 червня, – на суботу, 2 липня.

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Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в четвер.

Розпорядження про перенесення вихідних. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Згідно з проєктом постанови, 2022 року в Україні буде два свята з чотириденними вихідними – 8 березня і 28 червня (День Конституції).

Вихідні дні та свята у вересні 2021 року в Україні

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На початку осені немає офіційних державних свят. Для законного відпочинку в вересні 2021 року в нас будуть лише традиційні суботи та неділі.

Всього кількість робочих днів у вересні становить 22. Вихідних на початку осені буде 8 днів.

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