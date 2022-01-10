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Пластикові маски не захищають. МОЗ "насварило" працівників ресторанів та готелів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 січня, 12:04
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Медичні маски чи респіратори повинні повністю закривати ніс та рот
Пластикові маски не мають жодного ефекту при загрозі поширення коронавірусу.
Пластикові маски не мають жодного ефекту при загрозі поширення коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У МОЗ розкритикували працівників ресторанів та готелів за використання пластикових прозорих захисних масок.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

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У МОЗ наголошують, що такі "маски" не є засобом індивідуального захисту.

"Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають", – зазначили посадовці.

Чому ці маски не діють

Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.

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Фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски".

Що зробили у МОЗ

Міністерство охорони здоров'я поки що обмежилося закликом працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.

Скільки ще будемо носити маски

Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи ні, маски продовжують ефективно захищати людей від вірусу. При цьому це стосується як тих, хто їх використовує, так і людей, які перебувають поруч.

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Допоки в Україні не сформований колективний захист від коронавірусної хвороби, ризик інфікуватися залишається, тому маски мають носити всі без виключення.

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