"Плівки Шеремета": ексспецназівець готовий дати свідчення в Офісі генпрокурора

Записи, на яких білоруські силовики обговорюють вбивство журналіста Павла Шеремета, поширив ексспівробітник спецназу Ігор Макар. Тепер він заявив про готовність свідчити в Офісі генпрокурора.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Чоловік розповів, що після оприлюднення плівок, 4 грудня, з ним зв'язалися представники спецслужб України. Макар має намір прилетіти до Києва, але поки не знає коли – все залежатиме від української сторони.

"Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі. Також я сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз поїхав до країни Євросоюзу", – зазначив він.

За словами екссиловика, плівки потрапили до нього ще 2012 року від анонімного джерела в КДБ. На записах він почув ім'я свого друга Олега Алкаєва (колишній начальник Мінського СІЗО). Макар хотів врятувати товаришу життя, тому передав записи американським спецслужбам.

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"Були зроблені всі можливі експертизи. Проводилась міжнародна експертиза, яка підтверджена... І найголовніше, що людина, колишній працівник КДБ, який має безпосереднє відношення і до тих людей, з якими розмовляє Зайцев (колишній голова КДБ Білорусі), зараз перебуває в країні ЄС і готовий дати свідчення в європейському міжнародному суді і в Генпрокуратурі України", – сказав Макар.

Чоловік пояснив, що опублікувати записи він вирішив через масові протести в Білорусі – раніше, за його словами, в країні була інша політична ситуація.

"Я 100% пожертвував би своїм життям, і цей запис сьогодні ми б не почули. Ми б не відкрили очі на всі ці злочини, які планувалися, які були здійснені, зокрема, вбивство Шеремета. Якби 2016 року, коли Шеремета підірвали, я опублікував ці дані, я думаю, що я, можливо, допоміг би розібратися в злочині, але сьогодні я не допоміг би своєму білоруському народу впоратися з цим диктаторським режимом", – резюмував екссиловик.

Нагадаємо, журналісти опублікували записи розмов голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева. Стверджується, що ще 2012 року спецслужби планували підірвати Павла Шеремета.

Пізніше в Нацполіції заявили про наявність свідоцтв причетності спецслужб Білорусі до вбивства журналіста в Києві чотири роки тому.

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Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета

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