Пляжна погода буде не довго: коли в Україну повернуться грозові дощі

У найближчі дні буде палити сонце, а ось з початку наступного тижня погода в Україні погіршиться

Україну знову заллє дощами. Фото: колаж "Сьогодні"

Вихідні в Україні будуть спекотними і без опадів, але така погода протримається не довго – з понеділка знову повернуться дощі на всій території країни. Але навіть циклон не зіб'є спеку – очікується більше 30 градусів.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

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У суботу, 10 липня, дощі очікуються лише на заході. В інших областях ніяких опадів і спека 31-33 градуси.

У неділю, 11 липня, дощі з грозами пройдуть частково у західних областях та на півдні. На заході на пару градусів спаде температура, 28-30 тепла. А на сході підніметься до +34. В інших областях і у Києві 30-33 градуси.

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У понеділок, 12 липня, стане більше дощів: мокро буде в центральних, північних і південних областях. На заході і сході без опадів. Температура не зміниться – від 28 градусів на заході до +34 на сході.

У вівторок, 13 липня, дощі будуть всюди, крім Закарпаття, півночі, Харківської та Луганської областей. У Києві теж гроза. Температура 30-34 градуси.

У середу, 14 липня, дощі на заході країни, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. Знову спека 30-34 градуси.

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Як ми повідомляли, нещодавно потужні зливи зі штормовим вітром ринули на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

А в Полтаві з'явилися "палкі" синоптики. Дивіться у нашому сюжеті про хлопців з голим торсом, які розповідають про погоду полтавчанам: