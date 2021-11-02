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СЬОГОДНІ Новини України

По 100 тонн щодобово: металурги віддають кисень лікарням

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
2 листопада, 15:05
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В Україні пік епідемії COVID-19: металургійні підприємства збільшили кількість кисню, який віддають лікарням. 1 тонна кисню закриває потреби приблизно ста хворих на день
Кисень для пацієнтів з коронавірусом передадуть до лікарень
Кисень для пацієнтів з коронавірусом передадуть до лікарень / Фото: Колаж: Сьогодні

Група "Метінвест" збільшила постачання кисню до лікарень до 100 тонн на добу.

Про це повідомив директор Департаменту регіонального розвитку групи "Метінвест" Олександр Вишняков.

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"З 2020 року ми постачаємо кисень до лікарень у містах присутності бізнесу Ріната Ахметова. У 2021 році ми вже розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Ми розуміли, що є чергова хвиля. Тому в лікарнях Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська ми відмовилися від балонового газу – це небезпечно, це дорого, це неефективно та проінвестували в інфраструктуру лікарень, де встановили кисневі станції", – розповів Вишняков.

Скільки кисню постачає Метінвест. Інфографіка "Сьогодні"

За його словами, у зв'язку зі зростанням споживання кисню у лікарнях, яке спостерігається восени цього року, група "Метінвест" прийняла рішення збільшити його постачання.

"На сьогодні лише за останній місяць відвантажено понад 1700 тонн рідкого кисню. Якщо у жовтні добова норма становила 80 тонн на добу, то сьогодні у листопаді фактична цифра – це вже 100 тонн", – повідомив Вишняков.

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Метінвест – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній. Основними акціонерами Metinvest B.V. є SCM (71,24%) Ріната Ахметова та СМАРТ-ХОЛДИНГ (23,76%) Вадима Новинського, які беруть участь в управлінні на партнерських засадах.

У 2020 році Рінат Ахметов спільно з бізнесами SCM, футбольним клубом "Шахтар" та Фондом Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом. З особистої ініціативи Ріната Ахметова з цією метою було виділено понад 450 млн грн у рамках проекту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні".

З початку епідемії Фонд Вадима Новинського направив на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції в Україні понад 100 млн. грн. Кошти прямували на закупівлю апаратів ШВЛ, ПЛР-тестів та спеціалізованих лабораторій, засобів індивідуального захисту для медиків.

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"Метінвест" поставив понад 600 тонн кисню до лікарень

Лише у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників областей "Метінвест" ухвалив рішення про допомоги постачанням кисню медичних установ на місцях, а саме:

  • 260 т – на Харківщину, станом на 25.10 вже поставлено 180 т кисню;
  • 60 т – на Київщину, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню;
  • 30 т – на Чернігівщину, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню;
  • 500 т – на Херсонщину, станом на 25.10 поставлено 10 т кисню.

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