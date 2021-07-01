У "справі Майдану" судитимуть ще 4 ексберкутівців: у чому їх звинувачують

Побиття активістів на Майдані 2013 року / Фото: уніан
До суду направили обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у побитті активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
У чому звинувачують ексспівробітників спецпідрозділу "Беркут":
- у перевищенні влади і службових повноважень при виконанні протиправного наказу свого керівництва;
- у перешкоджанні проведенню зборів і мітингів;
- у застосуванні фізичного насильства стосовно учасників мирної акції протесту;
- у незаконному затриманні майданівців і фальсифікації документів – рапортів про нібито вчинення активістами адміністративних правопорушень.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно командир луганського "Беркута" отримав 4 роки в'язниці, ось тільки вирок був винесений заочно, оскільки ніхто не знає, де перебуває чоловік.
Нагадаємо, 2020 року двоє ексберкутівців повернулися до Києва після обміну. Обвинувачені у "справі Майдану" навіть зробили відкрите звернення до президента України.
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