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У "справі Майдану" судитимуть ще 4 ексберкутівців: у чому їх звинувачують

1 липня 2021 14:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишні співробітники спецпідрозділу відповідатимуть у суді за свої звірячі дії проти майданівців у 2013 році

Побиття активістів на Майдані 2013 року

Побиття активістів на Майдані 2013 року / Фото: уніан

До суду направили обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у побитті активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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У чому звинувачують ексспівробітників спецпідрозділу "Беркут":

  • у перевищенні влади і службових повноважень при виконанні протиправного наказу свого керівництва;
  • у перешкоджанні проведенню зборів і мітингів;
  • у застосуванні фізичного насильства стосовно учасників мирної акції протесту;
  • у незаконному затриманні майданівців і фальсифікації документів – рапортів про нібито вчинення активістами адміністративних правопорушень.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно командир луганського "Беркута" отримав 4 роки в'язниці, ось тільки вирок був винесений заочно, оскільки ніхто не знає, де перебуває чоловік.

Нагадаємо, 2020 року двоє ексберкутівців повернулися до Києва після обміну. Обвинувачені у "справі Майдану" навіть зробили відкрите звернення до президента України.

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Дивіться також, як напередодні на Майдані сталися зіткнення поліції з ФОПами:

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