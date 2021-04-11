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По-весняному тепло і сонячно: синоптики обрадували прогнозом погоди (карта)

11 квітня, 07:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

11 квітня опадів не очікується

У неділю, 11 квітня, погода в Україні буде теплою, опадів синоптики не прогнозують.

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Як йдеться на сайті Укргідрометцентру, вдень очікується 12-18 градусів тепла, а вночі буде прохолодно – стовпчики термометрів покажуть від -3 до 5 градусів.

Найтепліше буде в західних областях. Температура вдень сягатиме 18 градусів тепла, але вночі помітно похолодає – до -3 градусів.

На сході температура буде від 10 до 16 градусів вдень і до 0 вночі.

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Водночас у південній частині України вдень стовпчики термометрів покажуть до 15 градусів, однак вночі трохи похолодає – температура спаде до 3 градусів.

У Києві вдень очікується від 14 до 16 градусів вдень, а вночі синоптики обіцяють суттєве похолодання – до 0.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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