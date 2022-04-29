Перемога на північному фронті: вже місяць як бліцкриг Путіна в Україні провалився

Українці відзначають місяць з моменту перемоги на північному фронті

Російські загарбники втекли з північного напрямку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

29 квітня виповнився місяць з моменту найбільшої перемоги українських військових, коли плани Кремля були зруйновані.

Як розповів командувач операцією з оборони Києва, генерал-полковник і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, 29 березня російські окупанти почали втечу з північного напрямку, з околиць Києва, а в міноборони РФ заявили про "суттєве скорочення активності на київському напрямку".

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За його словами, росіяни серйозно розраховували на успішний бліцкриг – взяти Київ передбачали за 2 дні без особливих зусиль. Однак в Україні ворог зіткнувся з по-справжньому героїчним опором захисників.

"Ворог зазнав великих втрат. І це змусило його змінити плани, тому що у них завдання було – Київ, урядовий квартал. Ну і таким чином домогтися швидкої і легкої перемоги", – розповів Сірський.

Переформатування планів

Командувач підкреслив, що сили противника після значних втрат були деморалізовані. Відтак російському командуванню довелося швидко змінювати плани бойових дій.

"Війна пішла в зовсім іншому напрямку, вона затягнулася. Ворог морально був не готовий", – додав Сірський.

Із того моменту відбулося переформатування війни та порядку її проведення. Зараз основне завдання українських військових – витримати і перемогти.

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Битва за Донбас

Росія вирішила зосередитися над захопленням контролю над Донецькою та Луганською областями – це для неї основний стратегічний напрямок. Окупанти зазнають значних втрат на Донбасі.

Розвідка Міноборони Великої Британії зазначила, що для росіян бої на сході України були особливо важкими біля Лисичанська, Сєверодонецька, зі спробами просуватися на південь від Ізюму до Слов’янська.

Окупанти наткнулися на сильний опір України. Тож територіальні завоювання Росії обмежені й досягнуті ціною значних втрат для військ.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що битва за Донбас буде вирішальною та вплине на подальший діалог з РФ. Для України перемога в цій битві буде переломною з погляду подальших кроків, зокрема й дипломатичних.

Раніше "Сьогодні" писали, що на Луганщині ворог масово атакує міста. Техніку, артилерію та літаки росіян успішно знищують ЗСУ. Водночас у Генштабі звітують про розгортання росіянами "Іскандерів" біля кордонів України.