Перемога збірної Швейцарії над Іспанією в 1/4 фіналу і смерть українця після вакцини Pfizer – головні новини за ніч

Ми зібрали найголовніші і важливі події ночі, які ви могли пропустити

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини ночі, які ви могли пропустити, поки спали.

Іспанія переграла Швейцарію в 1/4 фіналу Євро-2020

Реклама

Збірна Іспанії перемогла по пенальті команду Швейцарії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Голи в основний час забили: Денис Закарія (8, автогол) – Джердан Шакірі (68).

До перерви м'яч чотири рази влітав у сітку, але один раз судді гол "Скуадри адзурри" не зарахували. Коли на 31-й хвилині півзахисник Інтера Ніколо Барелла розвернувся в штрафній і пробив під штангу, Тібо Куртуа не зміг виручити. На 44-й хвилині Лоренцо Інсіньє з Наполі ефектно подвоїв перевагу команди Роберто Манчіні. Однак бельгійці встигли відіграти один м'яч в доданий час – 1: 2.

Лукашенко "знайшов" виправдання закриттю кордонів з Україною

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що є якісь "сплячі" терористичні осередки, які нібито потрібні для насильницької зміни влади в день ікс.

Також він розповів і про якусь "спробі вбити білоруського журналіста Григорія Азаренка привезеним з України зброєю" – так він пояснив своє доручення перекрити кордону Білорусі з Україною (нібито через потік зброї з України).

Чоловік помер після вакцинації препаратом Pfizer

Реклама

У Вінницькій області чоловік помер через кілька годин після того, як отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty / Pfizer-BioNTech .

Щеплення 47-річному чоловікові зробили о 13:45. Після цього протягом години з пацієнтом все було добре. Скарги з'явилися о 17:00 – на нудоту і втрату свідомості. Швидка не змогла допомогти – о 18:02 констатували смерть чоловіка.

У Мексиканській затоці сталась масштабна підводна пожежа

У Мексиканській затоці (біля узбережжя Сьюдад-дель-Кармен в штаті Кампече) сталася сильна пожежа на підводному трубопроводі нафтогазової компанії Pemex. Вогонь, який горів під водою, намагалися згасити з кораблів. Попередньо встановлено, що стався витік, викликана несправністю одного з клапанів на глибині 78 м.

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!