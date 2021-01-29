Перемогти не можна: експерт розповів, коли буде друга хвиля коронавірусу

Міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології (Атланта, США) Михайло Фаворов заявив, що друга хвиля пандемії коронавірусу може початися в жовтні 2021 року.
Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".
"Я думаю, що в квітні місяці всі будуть повідомляти, що саме ми перемогли COVID. Це сезонна хвороба, ми пройшли сезон. Ми закінчили сезон COVID до жовтня 2021 року", – сказав він.
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